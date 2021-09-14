為推動「信託2.0」金管會祭出評鑑與獎勵措施。金管會銀行局副局長童政彰14日公布「信託業推動信託2.0計畫評鑑及獎勵措施」，共設有四大獎項「最佳信託獎」、「安養信託獎」、「員工福利信託獎」及「信託業務創新獎」獲選業者可有四大獎勵措施。

童政彰指出，此評鑑參酌信託公會擬具的建議，設有四類獎項，適用於有兼營信託業務的銀行、券商，可自行報名參與評鑑，評鑑期間分二期，第一期從2020年9月1日至2021年12月31日、第二期則從2022年1月1日至12月31日。

童政彰進一步指出，評鑑獎項中「最佳信託獎」的評鑑項目，包括內部組織調整與整體資源整合、人才培育、宣導及產學合作、跨業結盟等重要指標。至於各單項業務獎項「安養信託獎」、「員工福利信託獎」及「信託業務創新獎」所定評鑑項目，則包括各項質化及量化指標。

童政彰指出，此評鑑及獎勵措施實施期間每年經信託公會邀集具公信力之團體或學者專家辦理評鑑後，由金管會擇定績效優良信託業者進行頒獎表揚，並給予申請信託相關業務自動核准等獎勵措施。

童政彰指出，得獎的單位除了可獲頒獎、金管會官網揭露表揚之外還有四大行政獎勵。包括：一、信託相關業務申請採取「自動核准」制；二、辦理信託基金本需要核准的也會由信託公會先行檢視、自動核准；三、創新研發新種商品可優先審核；四、銀行設置遷移、裁撤自動化服務設備、案件送達後自動核准。

童政彰指出，透過此評鑑及獎勵措施之訂定，希望能有效鼓勵信託業整合機構內部資源提升信託部門職能，並透過與社福團體、安養機構及醫療機構等業者跨業合作，發展符合客戶多元化需求之信託服務。

(時報資訊)