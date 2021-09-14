因應少子化危機，蔡英文總統今天表示，政府將持續推動的「0到6歲國家跟你一起養」政策，預計2024年前，每年挹注至少1000億元經費，這是史上最大的增幅。「減輕育兒負擔，當爸媽的神隊友，創造友善育兒環境，我們繼續來努力！」

蔡英文在臉書表示，開學已經兩周了，今年因為疫情的關係，暑假特別漫長，「各位爸媽都辛苦了」。今天他到新竹市，參觀即將完工的華德福非營利幼兒園，看見新竹市長林智堅和新竹隊的夥伴，把優質的教育體系引入平價的公共服務系統，展現出打造「兒童友善城市」的巧思和用心。

她說，當然，不只新竹隊是神隊友，中央也是！我們持續推動的「0到6歲國家跟你一起養」政策，預計2024年前，每年挹注至少1000億元經費，這是史上最大的增幅。經費將用在：

一丶增加公共化幼兒園：增加3000班的目標，已經推動到2134班，達成率超過七成，繼續衝刺中！

二、降低就學費用：今年八月起，就讀幼兒園的小朋友，公立每月就學費用不超過1500元、非營利不超過2500元、準公共不超過3500元，比去年再減少了1000元！

三丶提高育兒津貼：今年八月起，育兒津貼提高到每月3500元，明年八月再增加到5000元！

她承諾，減輕育兒負擔，政府會當爸媽的神隊友，創造友善育兒環境，我們繼續來努力！

(時報資訊)