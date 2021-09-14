由機械公會及外貿協會主辦的台北國際工具機展（TIMTOS）將與工具機公會舉辦的台灣國際工具機展（TMTS）聯手出擊，於明（2022）年2月在臺北共同以TIMTOS、TMTS雙品牌聯展方式辦理，開創展覽效益及國際商機，協助我國工具機產業行銷全球，也讓世界看到臺灣工具機產業的實力。

TIMTOS及TMTS多年來分別於臺北及臺中展出，但在受到疫情及場地的影響下，TIMTOS 2021及TMTS 2020都改以線上展方式辦理。在本年全球工具機產業復甦、需求提高，業者對於實體展規劃也殷切期盼。為利我國產業永續發展，在行政院沈榮津副院長的指導下，兩展將以聯名方式合作，主辦單位均願意秉持共同維護臺灣工具機產業國際形象之原則合作，以達成臺灣工具機產業大團結，共同掌握國際工具機產業復甦契機。2022年二展聯合展出內容除金屬切削工具機、綜合加工機及金屬成型工具機外，也將展出各式智慧機械。

工具機向來有「機械之母」之稱，為我國機械產業之關鍵，也是基礎與精密加工不可或缺的一環。臺灣具備完整的產業供應鏈，在政府與工具機產業努力下，109年出口值達20.56億美元，名列全球第5大出口國。「智慧機械」為是行政院5+2產業創新政策之一，TIMTOS及TMTS的聯盟將更完整呈現我國智慧機械研發成果，帶動其他產業發展立下重要基礎。

在我國完整的工具機產業支持下，2022 TIMTOS、TMTS雙品牌聯展，將成功提升我國工具機產業國際形象，向國際買主展現臺灣工具機產業的大團結，推升台灣工具機產業的國際地位！

(時報資訊)