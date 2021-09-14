疫情期間，國銀力挺中小企業。金管會銀行局副局長童政彰14日表示，截至2021年7月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣8兆2,886億元，較上月底增加805.14億元。今年前七月累計國銀對中小企業放款達4,762億元，創下史上同期第二高，僅次於去年前七月的4,950億元，距離今年全年放款目標3,000億元，達標率達158％。

童政彰指出，今年前七月對中小企業放款新增4,762億元，寫下史上第二高紀錄，突顯出疫情期間，銀行持續紓困、拼振興經濟力道強，且國內相關產業、外銷產業都有基本面支撐，使企業無論是週轉金、中長期資金需求都很強勁。因此今年前七月放款僅次於2020年前七月的4,950億元、去年全年則對中小企業新增放款9,144億元，今年是否能續創新高，還有五個月可努力。

據銀行局統計，今年最力拼中小企業放款的前五大銀行，包括：華南銀行的新增474億元、合庫393億元、台企銀348億、一銀344億元，國泰世華銀306億元。

童政彰指出，2021年7月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.36％，較上月底之比率減少0.02個百分點；占民營企業放款餘額比率為69.37％，較上月底增加0.06個百分點；另110年7月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.31％，較上月底減少0.01個百分點。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(時報資訊)