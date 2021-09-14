勞動部辦理之「全時受僱勞工生活補貼」及「部分工時受僱勞工生活補貼」，受理期間至110年9月30日截止，符合資格條件但尚未提出申請的民眾，請把握時間上網申領，逾期者，將不予發給。

勞動部提醒，符合資格者請儘速依限提出申請，「全時受僱勞工生活補貼」申請條件為4月30日有下列投保紀錄之一，包括參加就業保險」、「逾65歲勞工，繼續受僱工作參加勞工保險」、「已領過勞工保險老年給付、其他社會保險養老給付者，繼續受僱工作參加勞工保險或職業災害保險」，且月投保薪資在新臺幣2萬4,000元（含）以上至3萬4,800元（含）以下，5月份、6月份或7月份任一月份的全月薪資較4月份受僱於同一雇主之薪資，減少達20％以上，且減少薪資月份當月月底仍在職，如未有其他排除條件之情形，符合資格者將發給1萬元的生活補貼。

「部分工時受僱勞工生活補貼」的申請資格為4月份任1日有下列投保紀錄之一，包括「參加就業保險」、「逾65歲勞工，繼續受僱工作參加勞工保險」、「已領過勞工保險老年給付、其他社會保險養老給付者，繼續受僱工作參加勞工保險或職業災害保險」，且月投保薪資在2萬3,100元（含）以下，如未有其他排除條件之情形，符合資格者將發給1萬元的生活補貼。

申請方式，全時勞工備妥薪資單或銀行薪資轉帳紀錄、金融機構帳號，至計畫網站（https://mol-10000.wda.gov.tw）提出申請；部分工時勞工則可上專屬網站（https://pt.10000.gov.tw）申請，或持個人任一家金融機構發行之金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置之實體ATM領取。

至於符合資格、但無法上網、無提款卡或有其他原因無法順利透過前開2種方式順利申請者，可電洽勞動部紓困專線「1955」，以紙本方式申請。勞動部呼籲，符合資格的人切勿錯過申請期限，一定要在110年9月30日提出申請。若想進一步瞭解相關資訊，亦可至勞動部官網／疫情紓困專區（https://www.mol.gov.tw/topic/44761/48532/）查詢。

(時報資訊)