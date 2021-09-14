新光三越副董事長吳昕陽14日指出，疫情爆發以來因確診足跡導致全台各店閉店情況高達21天，這三個月來對百貨業真的很辛苦，最嚴峻時期業績剩不到三成，還要即時補助廠商三成，所幸政府、金控房東補助與降租，紓解營運壓力；緊接著迎來五倍券、周年慶雙題材，看好至少帶動一倍以上消費效益，持續挑戰全年業績800億目標。

吳昕陽指出，去年三倍券期間，新光三越約收了11億元的三倍券，今年五倍券效應可望再進一步放大，可望增加近一倍的業績；去年整體新光三越創下807億元的史上新高業績，今年努力朝800億元前進，接下來周年慶、五倍券以及數位轉型（熟客系統、電商）皆將成為業績成長新動能。

今年這波疫情爆發，讓百貨業受重傷，6月全台百貨業績跌破七成，吳昕陽強調，去年疫情爆發時，疫苗都還沒開打，看不到未來，今年隨著疫苗接種普及，原本前四月回復到疫情前榮景，但5月中旬以後再度陷入「痛苦指數」，吳昕陽指出，因疫情確診足跡，造成新光三越不同分店共閉店21天，現在防疫仍不能鬆懈，這三個月來，大家都非常辛苦，最差的時候，業績剩不到三成，隨著疫苗陸續施打，有信心接下來情況會好轉。

吳昕陽說疫情讓人變得更謙卑，帶著經營團隊向政府申請補助、向房東申請降租，他特別感謝政府提供紓困，金控房東也給予租金補貼，得以減少營運壓力，吳昕陽回顧，最辛苦的時候就是5、6月，一聽到分店有確診足跡，就要決定隔天閉店消毒等措施，常夜不成眠，每天都會思考100個「如果」，如果客人不回來、如果客人不想回到賣場，疫情帶來的痛苦在於未知，不知時間會持續多久，去年疫情衝擊為期三個月，今年對業績衝擊幅度更深，影響也還在持續。

面對疫情帶來的未知挑戰，吳昕陽以「雖然很苦、但還是笑得出來」做正面思考，再怎樣都要過好每一天！帶著團隊嘗試各種方法，希望為顧客做更多服務，從去年一月疫情爆發起到上周為止將近20個月、開過90次疫情應變會議；他認為，接下來疫苗覆蓋率提高，相信疫情會趨緩，對於接下來的營運仍有信心，也會跟隨政府振興五倍券的政策努力向前。

(時報資訊)