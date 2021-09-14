（華碩於2021年的「紅點品牌與傳達設計大獎」一舉奪下五個獎項，含括從產品本身、外包裝到、產品影片到品牌手冊、及以虛擬互動體驗及遊戲來呈現產品介面的ROG Citadel XV數位解決方案，皆獲評審團青睞。圖／華碩提供）

品牌廠華碩（2357）與旗下電競子品牌ROG玩家共和國，於2021年「紅點品牌與傳達設計大獎（Red DotAward：Brands &；Communication Design 2021）」一舉囊括了五個獎項，包括數位解決方案獎、品牌設計與識別獎、影片及動畫獎、包裝設計獎與介面與用戶體驗設計獎。

紅點品牌與傳達設計獎係由專業評審團根據「品牌願景和品牌資產」、「設計和品牌傳播」，及「品牌識別和差異化」進行評比，同時亦聚焦於傳播設計上的「獨創性和創意性」、「設計質量和創新」、「可理解性和情感表現」。華碩今年在18個獎項類別中獲選5個獎項，不僅展現品牌溝通的領先地位，也同時顯現了華碩對產品設計、包裝與客戶體驗的細節用心與專注。

華碩設計長楊明晉表示，華碩在注重產品的美學價值和設計質感的同時，更相信設計美學應體現在與用戶和消費者的每一個接觸點中。因此，從產品介紹頁面、線上及線下購買，直到用戶打開華碩產品的瞬間，華碩都期待能為用戶創造一個完整且優異的體驗。

華碩於今年初的CES 2021期間，首度推出兼具創新與趣味方式的ROG Citadel XV虛擬體驗，讓參與者可探索更多ROG產品。此為華碩設計中心與第三方動畫工作室攜手合作，共同開發出與眾不同的虛擬互動體驗，包括：ROG世界的故事、最新ROG戰備展示藝廊，以及FPS風格的迷你遊戲。ROG Citadel XV亦因此獲得數位解決方案獎的肯定。

拿下品牌設計與識別獎的ROG Brand Book（ROG玩家共和國品牌手冊），其內容涵蓋從ROG創立至今的歷史沿革、設計、技術與創新，並以獨特設計充分展現ROG品牌價值、核心願景與產品美學。

另今年推出的電競筆電新品ROG Flow X13，其產品影片則獲得影片及動畫獎。製作團隊透過打造一個未來的外太空，讓觀眾深刻沉浸在產品創新與設計世界裡，一同探索卓越的ROG Flow X13的強大性能與多元產品特色。

在年度手機新品ASUS Zenfone 8的部分，則拿下了包裝設計獎。為成就顧客無與倫比的體驗，華碩深知顧客在取得產品旅程上的每一步都是關鍵，這也是評審團因此認同Zenfone 8的包裝設計值得獲獎的重要因素。Zenfone 8時尚的包裝兼具優雅質感與飾面，帶來別出心裁的開箱體驗，同時，甚至內附與手機顏色匹配的外殼，以確保產品受到保護且開箱即用。

至於華碩電競手機ROG Phone 5 Ultimate，獲得介面與用戶體驗設計獎。評審團對於ROG Phone 5 Ultimate的包裝獨特性給予一致肯定，特別是開箱時可透過手機讀取獨特的擴增實境（AR）漫畫內容。首次啟動手機，使用者將被邀請掃描如書本般精緻的包裝內部，接著觸發沉浸感十足的AR體驗故事，展開遊戲之旅。評審團認為說故事是用戶體驗的核心，深化開箱體驗，讓使用者從一開始就能身歷其境，在開箱後的每個步驟並能發現更多ROG Phone 5 Ultimate背後的故事，令人驚豔。

(時報資訊)

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