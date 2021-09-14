【時報-台北電】久裕興(4559)董事會決議通過辦理現金增資發行新股，發行365萬股，每股面額10元，發行總金額5110萬元，發行價格暫定以每股14元溢價發行。本次增資資金用途為償還銀行借款。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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