市調機構TrendForce調查指出，陸系面板廠透過產能持續的擴張與企業整併，2021年上半年合計拿下全球電視面板出貨近六成的市占率，成為供給贏家的同時，也成為影響電視面板市場供需的關鍵。TrendForce認為，陸系面板廠在市場轉弱的同時是否採取不同於以往維持產能全開的策略，轉而扮演起市場秩序的維護者，將是第一個觀察重點。

對台、韓面板而言，經營方向均採取營運優化策略，在放緩電視面板產能配置的同時，積極強化包含IT面板在內的布局，除了加強產品的差異化以提升競爭力外，也有助於抒解單純依賴電視產品達到產能去化的壓力。

由於電視面板供給失衡的情況短期恐難自行緩解，部份面板廠已開始評估第四季調節產能的可行性，電視面板生產重心-8.5代與10.5代產線更是扮演關鍵的角色。而在原有產能可能踩煞車的同時，新產線也會朝放緩投片的方向進行調整。除了廠商自主性的進行產能調整計畫外，另一方面，部分面板廠由於玻璃供給短缺問題仍未全面解決也抑制產能的擴張。

在上述因素影響下，預期電視面板５代線（含以上）第四季的整體投入面積將較原計劃減少2.5％。此外，面板廠為舒緩電視面板產能過剩的壓力，除了擴大85吋（含以上）的電視面板生產占比，也將針對產能配置進行相對應的調整，計劃把部分的電視面板產能挪移至生產現階段仍有需求的桌上型顯示器及筆電等IT面板。基於上述可能的生產計畫調整，預期第四季電視面板投入面積將較第三季減少2.1％。其中，又以電視面板生產重點8.5代線變化最為顯著，季減幅度預期將高達11.5％。

(時報資訊)