【時報記者郭鴻慧台北報導】桃園標售再開紅盤！桃園市地政局今(14)日舉辦今年第一次區段徵收土地標售，本次釋出49標60筆土地，合計總面積約8.65公頃，總底價約177.1億元，標的分布在機場捷運A10山鼻站、A20興南站及高鐵桃園站等三地。

本次開標結果十分亮眼！共吸引150封有效標封搶標，結果順利標脫38筆標的，總標脫率約77.6%，三區標脫總金額高達超過218億元，整體溢價率近3成，其中A10山鼻站轟出全壘打佳績！青埔特區及A20興和特區的商業區土地，也攜手突破百萬元單價，整體反應相當熱烈！

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，三區搶地情況相當熱絡，不論在單價、溢價率或是搶標情況都令人驚豔！其中以中壢青芝段146地號，共吸引了17組人馬搶標，為這次標售人氣王，該土地面積約1739坪，以總價26.3億元脫標，換算下來每坪土地單價高達151.3萬元、溢價率58.4%，是本次標售的人氣、單價及溢價率三冠王！江怡慧分析，青芝段146地號地形方正，且坪數大有利開發，還面對萬坪綠地青塘園，擁有絕佳的優勢與稀有性，因此成為各方鎖定的大熱門，也顯見投資人看好後市發展勢在必得！

江怡慧表示，首次標售的A20站興和特區，亦交出亮麗的成績單! 本次標售的三個站區中，以A20興南站釋出的土地最多，共標售37筆標的，並吸引95封標單競逐。其中三筆商業區標的表現令人驚豔，每坪底價約76.3~84萬元，開標結果三筆全數標脫，且溢價率達到25~30%。其中豐興段156、157地號合計約2,100坪的標的，一舉衝出105萬元高單價！與單價103萬元的豐興段137、139地號約2,416坪的土地，攜手躋身百萬地價俱樂部。另外豐興段138地號，單價亦高達99萬元，顯示興南站雖然還有待開發，但已然草木皆金。

(時報資訊)