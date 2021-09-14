我國以亞太經濟合作(APEC)正式會員身份提案「運用數位科技促進貿易」獲支持及連署，並由我方主辦國際線上研討會，於今（14）日舉行。來自亞太地區各國代表參與討論，為開創全球數位化與科技轉型的貿易新未來共同努力。

經濟部國際貿易局今年初在亞太經濟合作(APEC)提案，倡議各國應積極推動「運用數位科技促進貿易」，獲得會員連署及採認，順利邀請來自美國、澳洲、加拿大、智利、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、秘魯、越南、太平洋島國論壇、APEC企業諮詢委員會等代表出席，於今(14)日共同參與線上研討會。另外，我國產官學界代表也於線上參與，研討會共計200餘人共襄盛舉。

疫情爆發對全球貿易活動帶來沉重打擊，產官學界共同發展因應之道。我國代表於會上分享政府致力協助企業數位轉型促進貿易實務經驗，包括推動數位人力培育、建置線上展覽互動平臺、辦理數位展覽科技研究實證計畫、發展利用大數據、智慧物聯網(AIoT)、擴增實境/虛擬實境(AR/VR)方案，以及提升貿易活動加值服務等，並願與會員持續合作，共同促進善用數位技術提升跨境貿易活動。

國際展覽業協會(UFI)則針對亞太地區數位科技與貿易推廣提出趨勢分析與觀察；另外，日本、新加坡、印尼、泰國與我國政府及業界代表分享了運用數位科技促進貿易的相關政策、措施，以及智慧會展產業應用實務等，APEC會員藉此機會深入認識如何利用數位科技促進貿易，以及如何協助會展產業數位轉型、開發新型態商業模式等。

研討會成果報告將提供APEC會員參考，期望透過提出運用數位科技促進貿易的有效建議，帶領企業尤其是中小企業善用數位機會提升跨境貿易活動，並協助亞太地區在後疫情環境下推動經濟復甦，共同開創全球數位化與科技轉型的貿易新未來。

本次線上研討會由我國經濟部國際貿易局及中華經濟研究院WTO及RTA中心共同辦理，有助加強我國與APEC會員在推動貿易政策及公私部門經驗交流，並讓各國瞭解我國實務經驗，協助國內業者拓展海外商機，增進我國企業參與國際貿易之動能。

(時報資訊)