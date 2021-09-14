（友達85吋4K高刷新率電競電視面板榮獲2021中科創新產品獎殊榮。圖／友達提供）

友達宣布其85吋4K 240Hz高刷新率電競電視面板榮獲2021年「科技部中部科學園區優良廠商創新產品獎」。友達憑藉對電競顯示市場長久的產品及技術耕耘，以深厚的研發能力、產品創新性及市場競爭力再度獲得評審肯定。

後疫情時代加速宅經濟發酵，室內育樂活動大幅增加的同時，電競遊戲環境也開始從個人空間拓展至客廳，成為全家人共享的活動，使得傳統電競螢幕之外，可支援次世代遊戲主機的大尺寸電視需求應運而生。友達領先業界推出85吋4K全球最高240Hz可變刷新率電競電視面板，採用面板像素特殊製程及材料應用，及面板電路設計支援可變刷新率VRR（Variable Refresh Rate）技術創造超高畫面刷新率，有效消除畫面延遲及破圖現象，使得動畫影像更清晰逼真，完整呈現遊戲的視覺效果及超高影像對比，開創全新的遊戲沉浸感受。

此次獲獎的85吋4K 240Hz高刷新率電競電視面板，整合UHD 4K（3840 x 2160）超高解析度及240Hz超高刷新率，克服高解析度與高刷新率間相互制約的技術限制，使得遊戲畫面細緻度大幅提升；面板導入新的畫素設計，維持開口率和超高穿透率，提升更明亮的色彩表現，使得影像更加清晰自然。新一代HDR超高動態範圍技術與超廣色域可達到DCI P3 96%規格，展現極致的真實細膩色彩與豐富的光影明暗層次；輔以友達領先業界的先進抗反光技術，透過特殊表面結構設計改變反光方向，並使用極低反射率塗層使散射光幾乎不被眼睛查覺，可有效降低眩光干擾。 友達掌握電競面板趨勢，率先將深厚的電競顯示技術延伸至不同尺寸的電競應用，從監視器到電視面板，滿足客戶多元生活場景的應用需求，攜手客戶搶佔消費市場先機。

(時報資訊)

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