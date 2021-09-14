IT服務商緯創軟體（4953）與中華大學14日簽署產學合作備忘錄，期待透過合作，，打造軟體人才培育平台，推動IT服務產業永續發展。緯軟董事長暨執行長蕭清志表示，今年將加速擴大徵才，近期已經新增1,200人，總員工人數來到7,000人，下半年徵才力道也將持續。

緯創軟體董事長暨執行長蕭清志指出，檢視全球前幾大市值公司，例如蘋果、微軟、谷歌集團、臉書、亞馬遜等公司都是以軟體為核心的巨擘企業，面對AI、FinTech、物聯網等世紀科技浪潮，全世界都在爭搶軟體人才。

蕭清志表示，台灣的軟體人才就「質」來說，是優秀的，但是在數量上，供給與需求之間一直存在很大的缺口。因此希望以本次產學合作做為開端，搭建學校與產業間的橋梁，打造軟體人才培育平台，推動IT服務產業的永續發展。並為優秀的人才創造跨產業及跨國工作的良好機會。

緯軟透過與中華大學產學合作，將規劃產學人才培訓專班，提供學生職涯發展與就業輔導、以及實習就業的技能訓練，將學校課程與產業實務經驗介接，提升學生的數位學習力、就業力與競爭力，協助學生提早做好生涯規畫與儲備職場核心能力，實現學用接軌。蕭清志表示，希望搭建學校與產業之間的橋樑，打造軟體人才培育平台，同時也創造跨產業、跨國的工作機會。

緯軟近期也積極徵才，至今年6月底，員工人數已達7,000人，較去年底的5,800人，短短半年內多增1,200人，蕭清志表示，工程師缺人才是全球現象，預期將會持續很長一段時間，而緯軟的徵才力道在今年下半年也將持續。

(時報資訊)

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