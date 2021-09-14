近期達飛、赫伯羅德等國際航商傳出凍漲運價訊息，國內貨櫃三雄未來動向引起關注，萬海（2615）總經理謝福隆今（14）日率先表態，他強調各家公司營運策略制定不同，萬海服務客戶希望在一個「合理」的運價上做交易，在客戶承受度與萬海投入之間取得平衡，將客戶貨載順利交付，不會做任何宣示。

謝福隆表示，目前全球塞港嚴重，尤其是美西洛杉磯、長灘兩大港口，在碼頭等待入港船舶維持逾40艘。未來將是各國管控疫情的程度，如果疫情逐漸緩解，預期到2022上半年塞港情況可以解決，若疫情壓不下來，碼頭塞港狀況可望延續到明年全年，明年運費將很難降下來。

謝福隆今（14）日參與線上法說會，他表示，目前越南、泰國、馬來西亞等東南亞生產國家，因為疫情嚴重，許多供應鏈工廠生產降載甚至停工，客戶生產端緊縮，加上美國零售業庫存來到20年低點，且碼頭塞港嚴重，航商的周轉率、整點率驟降，他預期貨物運輸將遞延到第四季。萬海也將受惠，第四季毛利可望維持在第三季高檔。

萬海以亞洲近洋線為主力，並積極拓展美洲線，今年上半年亞洲航線佔營收比從去年上半年的67.6％降至39.8％，美國線則從去年的5.2％大幅提高到27.8％，南美線也從去年的6.6％提高到12.4％，合計美洲線營收占比高達40.2％，一舉超越亞洲近洋線。

那麼接下來會開闢歐洲線嗎？謝福隆說，歐洲線要投入的船舶、時間較多，但萬海的資源有限，要看現實、毛利條件而定，等到時機成熟就會開。除了歐洲線，萬海企劃單位因此黑海、澳洲線等。

(時報資訊)

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