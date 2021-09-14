根據新北市地政局公布的房價指數資料顯示，今年第一季北大特區、淡海及林口新市鎮房價均呈現上漲走勢，其中北大特區與林口新市鎮的房價指數則是創下實登上路來的新高，淡海房價指數距離高點則還有9%的差距，根據電信信令人口的資料則顯示，林口、三峽、淡水夜間人口比起白天多出約6.5萬人，反映這些區域累計有許多通勤族遷入，剛性需求帶動房市翻揚。

新北外圍重劃區因為房價相對市中心親民，加上重劃區環境，一直都是民眾購屋的熱門去處，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從電信信令人口資料可發現，林三淡再加上樹林，晚上人口比起白天多出將近8萬人，顯示許多民眾住在這些外圍的重劃區中，白天則通勤往北市或新北上班，除了一般的通勤購屋人外，這些區域還有換屋型的北市輕移民，往外圍尋找一些屋齡新穎、電梯且具備管理的電梯大樓。

新北市地政局製作的整體開發區指數，2021第一季淡海新市鎮指數為108.74，較上季上漲0.75%，達近5年來高點，與去年同期相較上漲7.4%；而北大特定區、林口新市鎮指數分別為121.78、109.36，較上季上漲1.4%、1.68%，與去年同期相較上漲6.83%、7.56%，都寫下2012年實登上路以來的新高。

曾敬德表示，林口、三峽因為發展時間較早，區域內的生活機能成熟，住宅環境也相對單純，比較特別的是，有些民眾搬遷到這些區域，是因為公司同事或朋友居住在此，到此參觀後覺得環境不錯，才選擇在重劃區內購屋群聚，而這些新興重劃區帶來新的人口也衍生出新的需求，尤其小朋友上學的問題，有些重劃區的新學校熱門程度不輸台北市，甚至購屋前要提醒家長確認設籍時間是否符合規定。

除了林三淡的重劃區外，新北市政府統計，鳳鳴重劃區也成為新的房市熱區，區域屋齡5年內新成屋平均買賣成交單價為每坪24.3萬元，大約是新北市新成屋的6成價，統計還顯示，該區域購屋年齡層以7年生最多，比例達到43.3%。

(時報資訊)