爭取海外理財商機，金管會再送投信投顧利多。金管會14日宣布，為吸引國內外機構法人的資金全權委託國內業者操作，擴大國內資產管理規模，將開放「高淨值投資法人」海外全委資產可不用先移回國內保管，再申請匯出投資海外，可大幅節省法人客戶的流程及費用，有利投信顧爭取法人新商機。

證期局副局長郭佳君解釋，有投信投顧業者反應，如上市櫃公司海外子公司有海外理財需求，且比較相信台灣的金融業者，希望全委投資，但現行規定若是海外法人機構要全權委託國內投信投顧業者投資海外，錢要先匯入台灣找國內金融機構擔任保管銀行，再匯出去海外投資，過程比較繁複。

新的規定就是法人機構若是符合高淨值投資法人條件，且已有固定往來的國外保管機構者，其淨資產超過新台幣200億元、設有投資專責單位且配置符合一定資格條件的適任專業人員、持有有價證券等部位達新台幣10億元以上、內部控制制度訂有合適的投資程序及風險管理措施，具有充分金融商品專業知識或交易經驗，以書面向投信投顧事業申請為高淨值投資法人後，就可以不用將錢先匯入台灣找保管銀行，可逕用原本海外的保管機構，展開全委投資。

據證期局統計，到今年7月底止，投信顧全委業務總契約金額是1兆9,300億元，其中第一大戶是投資型保單，有9,862億元，其次是政府基金，有5,240億元，第三才是國內法人有3,927億元，國外法人只有139億元的契約金額，郭佳君表示：「國外法人相對是不高。」

金管會希望透過這次開放簡化流程，可替投信顧業者爭取更多海外法人的全委業務及委託規模。

另外，這次亦明定投信投顧事業、信託業及其董事、監察人、經理人、業務人員及受僱人辦理或兼營全權委託投資業務，運用委託投資資產或信託財產買賣有價證券及其相關商品時，不得為自己或他人的利益買入或賣出，增加證券相關商品的文字，即是將選擇權、期貨等都納入，強化管理。

金管會這次將預告修正「修正證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法」，時間60天，預告完成即會進行相關開放。

(時報資訊)