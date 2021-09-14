【時報記者莊丙農台北報導】緯軟(4953)與中華大學今日簽署產學合作備忘錄，期待透過合作，強化學生專業技術、實務能力、深化職場體驗，實現學用接軌理念，打造軟體人才培育平台。

緯軟服務據點遍及台灣、大陸、日本及美國，客戶包括世界500強企業以及全球優質企業，台灣的IT高科技、金融、電信、製造業龍頭企業都是其主要客戶。

緯軟不僅積極招募人才，也投入資源培育校園軟體專業人才，本次產學合作將規畫產學人才培訓專班，提供中華大學優秀學生職涯發展與就業輔導、以及實習就業的技能訓練，將學校課程與產業實務經驗介接，提升學生的數位學習力、就業力與競爭力，協助學生提早做好生涯規劃與儲備職場核心能力。

緯軟董事長暨執行長蕭清志指出，檢視全球前幾大市值公司，例如蘋果、微軟、谷歌集團、臉書、亞馬遜等公司都是以軟體為核心的巨擘企業，面對AI、FinTech、物聯網等世紀科技浪潮，全世界都在爭搶軟體人才。台灣的軟體人才就「質」來說，是優秀的，但是在數量上，供給與需求之間一直存在很大的缺口。因此希望以本次產學合作做為開端，搭建學校與產業間的橋梁，打造軟體人才培育平台，推動IT服務產業的永續發展，並為優秀的人才創造跨產業及跨國工作的良好機會。

(時報資訊)

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