【時報記者莊丙農台北報導】萬海(2615)今天召開線上法說會，總經理謝福隆指出，第4季為海運傳統旺季，航商的週轉率、整點率不易改善，第4季毛利率可望維持第3季高檔水準；而由於塞港狀況無解，疫情無法緩解下，2022年運費不容易下來，樂觀看待第4季甚至延伸到明年上半年航運景氣。

謝福隆表示，根據相關資料顯示，預估2021年船舶供給量增加4.5％，需求增加5.8％，2022年供給量增加3.1％，需求量增加4％，仍是需求大於供給情況。

美國2021年進口貨櫃量比2020年成長17％，達到2600萬TEU，但現在船舶周轉率下降，以前五天離開美國，現在三周都無法離開，美國塞港因為是雙向，會影響到遠東也塞，塞港是持續性，目前碼頭塞港情形無解，至少延續到2022年上半年，甚至2022年全年塞港都無法解決。轉來轉去回到原點仍要看疫情控管，各國對於疫情管控程度還是嚴謹，船舶周轉率及整點率很難下來，運作難度高，運費一定維持水平，如果疫情全面緩和，碼頭塞港狀況才有望快速緩解。

謝福隆表示，目前在越南、泰國、馬來西亞等疫情嚴重，東南亞供應鏈緊縮，且美國零售業庫存低水位，碼頭塞港嚴重，第3季旺季會延伸到第4季，萬海第4季毛利也維持第3季高檔。

法國達飛集團日前宣布明年2月之前凍漲即期運費，謝福隆不評論其他航商的運費策略，他認為這是船公司本身的考量，運費價格也要考量客戶的承受度及船公司營運成本，萬海還在觀察市場變化，沒有所謂的跟不跟進問題。

(時報資訊)

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