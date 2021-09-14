【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】14日，印尼國會預算委員會與當地政府達成共識，2022年GDP(經濟成長率)朝成長5.2%邁進，大概是印尼佐科威（Joko Widodo）政府所提的5%到5.5%的中位數。

　同時，雙方也同意將2022年政府支出增至2714.2兆印尼盾，約1903億美元，略高於佐科威總統在8月所提的2708.7兆印尼盾，不過當時也假設歲收也有成長的話，支出或許可同步調高。

　至於印尼政府預算赤字，只占GDP的4.85%。不過，2022年預算需要經過國會投票程序，可能在9月底或10月時進行。但現在有委員會的背書，這份預算書應該會順利在國會通過。

(時報資訊)

#印尼 #GDP

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