員林是南彰化最具指標性的城市，鐵路高架、184重劃區、彰化司法園區、彰南運動中心等，未來將是許多連鎖商家、餐飲業者的必爭之地。(吳建輝攝) 員林是南彰化最具指標性的城市，鐵路高架、184重劃區、彰化司法園區、彰南運動中心等，未來將是許多連鎖商家、餐飲業者的必爭之地。(吳建輝攝) 彰化縣員林市員林火車站前僅33.5坪的土地，標出每坪89萬價格，拿下彰化地王頭銜，而員林火車站後莒光路，員生醫院對面一塊200多坪土地，近日也開出單坪80萬的破天荒價格，開價高出附近土地不少，讓當地人大嘆，房土地價格是不是真的回不去了。

參考實價登錄網站，莒光路附近像是新生路、至善街、新義街等鄰近街道，近年單坪成交價格每坪大約落在38萬至45萬之間，以今年的行情來講，要突破50萬絕對沒有問題，但該地卻開出單坪80萬價格，引發熱議，有房仲業者表示，應該是地主看中後方臨新義路還有一塊空地，若建商相中就可雙面臨路，後勢看漲。

據了解，該土地約200多坪，是由四塊土地組合而成，現任地主原持有南面2塊，後來以每坪45萬價格入手北面兩塊，形成這塊方正土地；地主低調表示，因為臨莒光路，附近商場林立，陸續有五金賣場、百貨商場等洽談，開這個價格本來就沒有打算賣，附近土地仍有漲幅空間，原則上還是希望用承租的方式。

有房仲業者認為，後火車站新生路、莒光路商圈，因為靠近學區，還有員生、員基等大型醫院，因此價格逐年攀升，價格是絕對會持續攀升，但該地開出80萬行情確實高於行情，附近最近一筆成交價也僅落在47萬左右，要售出有難度，但也不無可能。

房仲業者分析，該地臨莒光路，而正後方還有一塊400多坪臨新義街的土地，地主應是看中若有建商相中將其一次買下，屆時就能蓋雙面臨路的豪宅或公寓，門牌開在新義街跟莒光路的價格就會有差，但建商也要考量土地取得成本，價格太硬仍不好脫手。

房仲業者說，要以單坪80入手的買家，最有可能就像車站前要當作店面，大型五金賣場要插旗就可能入手，雙面臨路店面在莒光路，進貨在後方新義街，也可雙店面，進可攻退可守，員林是南彰化最具指標性的城市，鐵路高架、184重劃區、彰化司法園區、彰南運動中心等，未來將是許多連鎖商家、餐飲業者的必爭之地。

(時報資訊)