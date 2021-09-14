無懼大陸打壓遊戲市場，STOXX全球遊戲電競指數近期重回歷史高檔區間。投信法人表示，大陸的監管措施對市場實質影響有限，在人口結構轉變、平台經濟興起下，遊戲需求仍將保持強勁的增長態勢，帶來中長期的新興投資機會。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，大陸政府祭出新規定，18歲以下青少年每周玩遊戲時間最多3小時，而且只能在周末和假日。表面看似衝擊很大，其實影響有限。

理由有三：一是未成年人非大陸境內遊戲的消費主力，主力軍是30～40歲族群，後者大多已有工作，有一定的經濟實力。二是大型遊戲業者早已執行自律方案，包括：騰訊、網易等，都已推出「守護平台」，允許家長監督、管理子女的遊戲資料和時間。三是大陸市場占全球主要遊戲公司的營收比重不高，如：美國動視暴雪和藝電、南韓NCSoft和Pearl Abyss、日本萬代南夢宮等，來自大陸的營收貢獻都不到10％。

陳世杰認為，大陸監管措施不致於影響全球遊戲產業的發展，主要是因為人口結構轉變，熟悉網路、科技的千禧世代、Z世代族群逐漸邁入經濟主體；加上遊戲平台興起，只要基本款的手機、電腦或主機，透過每月小額付費方式，就可玩遍上千種遊戲。

未來幾年，遊戲需求仍將保持強勁的增長態勢。資料顯示，今、明、後3年，全球遊戲電競產業獲利年複合成長率上看17.2％，將為投資人帶來中長期的新興投資機會。

(時報資訊)