美國聯準會於全球央行年會表達鴿派看法，但也表示今年底前將開始縮減購債規模，不少投資人擔憂QE退場將影響債市表現，惟根據過去經驗，2013年QE縮表後，信用債券雖短暫下跌，但一年後均呈上揚走勢，其中，以墜落天使高收益債表現最佳。在美國經濟持續復甦帶動下，高收益債企業財務體質改善，墜落天使高收債在信用評等可獲調升的期待下，將持續吸引投資人的關注。

野村特別時機高收益債基金經理人郭臻臻表示，隨著美國經濟逐漸轉強，未來聯準會勢必將提出QE政策退場時間表，2013年QE縮表後的債市表現回測，3個月後墜落天使高收債相對抗跌，將時間拉長至一年，信用債券呈上漲走勢，而墜落天使高收債漲幅為8.54％，亦領先全球高收債與投資等級債，墜落天使高收債展現抗跌領漲的出色表現。

(時報資訊)

#高收益債 #聯準會

主要市場指數

紐約道瓊
34869.63 +261.91(0.76%)
08:31
S&P500
4468.73 +10.15(0.23%)
08:31
Nasdaq
15105.58 -9.91(0.07%)
05:16
費半指數
3449.68 +33.02(0.97%)
05:16
日經225
30670.10 +222.73(0.73%)
14:15
南韓KOSPI
3148.83 +20.97(0.67%)
17:01
香港恆生
25502.23 -311.58(1.21%)
16:08
上證指數
3662.60 -52.77(1.42%)
15:00
深圳成指
14626.08 -79.74(0.54%)
16:29
英國FTSE
7047.95 -20.48(0.29%)
18:21
法國CAC
6641.77 -35.16(0.53%)
18:21
德國DAX
15713.24 +11.82(0.08%)
18:21

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