美國聯準會於全球央行年會表達鴿派看法，但也表示今年底前將開始縮減購債規模，不少投資人擔憂QE退場將影響債市表現，惟根據過去經驗，2013年QE縮表後，信用債券雖短暫下跌，但一年後均呈上揚走勢，其中，以墜落天使高收益債表現最佳。在美國經濟持續復甦帶動下，高收益債企業財務體質改善，墜落天使高收債在信用評等可獲調升的期待下，將持續吸引投資人的關注。
野村特別時機高收益債基金經理人郭臻臻表示，隨著美國經濟逐漸轉強，未來聯準會勢必將提出QE政策退場時間表，2013年QE縮表後的債市表現回測，3個月後墜落天使高收債相對抗跌，將時間拉長至一年，信用債券呈上漲走勢，而墜落天使高收債漲幅為8.54％，亦領先全球高收債與投資等級債，墜落天使高收債展現抗跌領漲的出色表現。
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