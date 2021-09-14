【時報-台北電】聲寶(1604)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告110年8月營收7.06億元，稅前淨利4400萬元，本期淨利4400萬元，每股盈餘0.12元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#聲寶

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀