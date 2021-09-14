【時報記者任珮云台北報導】第二十五屆台灣儲能系統產業推動聯盟今（14）日舉行會員代表大會，台灣區電機電子公會能源管理服務委員會主委暨森崴能源(6806)總經理胡惠森表示，4年後台灣再生能源裝置容量要達到27GW，除了再生能源產業需要加速推廣外，為確保電網供電的穩定性，台電公司規畫「台電交易平台」提供三種服務「調頻備轉輔助服務（AFC）」、「即使備轉輔助服務」及「補充備轉輔助服務」，以向民間購買服務方式，達到穩定供電品質的目標。

全球暖化與石化燃料汙染問題，再生能源需求日增，政府訂定能源政策2025年再生能源占比20%為目標，預計2025年太陽光電裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量則達5.7GW以上。然而再生能源占比越高電網越會不穩定，由儲能系統進行調節，將是最佳解決方案之一。

因應再生能源不穩定特性，台電規畫2025年累計要完成590MW的輔助供應系統，包含自建160MW的儲能設備及輔助服務430MW，2022年先達到102MW，包含自建38MW儲能及輔助服務64MW。

同時配合用電大戶條款，用電大戶超過5000KW以上及800KW以上共約有5500家，需建置10%綠能設備或儲能、買綠電憑證及付代金，預估也將有500MW以上的儲能潛力。

台北科技大學能源與冷凍空調工程系教授李達生也指出，台灣並不缺電，只是調度問題，因此未來如何強化移動式儲能系統的支應調度，配合產學合作，提升台灣的儲能技術，進而做到創能、節能、儲能的整合性輸出。

儲能聯盟總召集人萬其超指出，從各國的經驗分析，儲能系統是再生能源最佳夥伴，電電公會能源管理服務委員會於107年1月31日成立『台灣儲能系統產業推動聯盟』，從一開始的15家儲能系統相關業者及10家產、學、研顧問參與，歷經三年的發展，聯盟成員已達到74家的規模。儲能聯盟共分為三組一處，分別為技術交流組、政策研究組、產業發展及秘書處，服務會員廠商。

(時報資訊)

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