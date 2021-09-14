【時報-台北電】駿吉-KY(1591)董事會通過110年第二季合併財報，上半年營業收入3億8560萬元，營業毛利8591萬元，營業利益5052萬元，稅前淨利5644萬元，本期淨利4136萬元，歸屬於母公司業主淨利4136萬元，基本每股盈餘1.27元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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