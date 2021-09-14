【時報-台北電】宏普(2536)為投資興建大樓供出售或出租使用，日前標購桃園巿中壢區豐興段137及139地號土地，總計約2097.08坪，交易總金額為21億5999萬9999元(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#宏普 #營建股

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀