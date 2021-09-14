【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據周一晚間公布的國會證詞，美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，他希望私募基金向投資人披露更多有關於潛在利益衝突與收費的資訊。

詹斯勒在提交給參議員銀行委員會的證詞中表示，他亦希望提高公司債、市政債和資產抵押證券市場的透明度。這些市場的總價值約達到28兆美元。

詹斯勒周二將出席該國會小組，就他對於美國證券交易委員會的政策接受質詢。

詹斯勒在書面證詞中表示，我相信我們可以加強這方面資訊的披露，讓投資這些私募基金的年金基金和其他投資人更能獲得做出投資決策時所需的資訊。

債券市場的交易數據通常較為不足，當市場壓力升高時常導致流動性緊縮，這種情況在去年新冠疫情引發市場動盪時尤為明顯。

詹斯勒表示，這個市場對發行人而言非常重要，幾乎是我們商業銀行貸款規模（10.5兆美元）的2.5倍。

但詹斯勒並未詳細說明他可能推進的變革。

解決基金費用和債券市場問題，使美國證券交易委員會已經擁擠不堪的議程又增加不少。該監管機關正在著手制定企業披露氣候變遷風險的新規定、整頓空殼公司交易，同時也在推進部分美國股市結構的改革。

此外，詹斯勒周一也在《華爾街日報》上的一篇專欄中，敦促中國企業向美國證券交易委員會公開其會計帳目，否則將面臨被美國交易所除牌的風險。

(時報資訊)