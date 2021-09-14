【時報編譯張朝欽綜合外電報導】義大利-美國汽車製造商CNH工業周二指出，已任命Francesco Tanzi為分拆後新公司的財務長；CNH工業預計在明年初要將商用車部門Iveco分拆出來。

　CNH工業在2019年指出，計畫將公司分拆為兩部分，其中獲利率較低的卡車和巴士部門Iveco將連同引擎部門FPT一起分拆和上市，以提高其資產價值和簡化業務。

　Tanzi將在明年1月1日加入Iveco。Tanzi已經辭去義大利輪胎大廠倍耐力(Pirelli)財務長職務，Tanzi在該職位待了12年。

　今年稍早，義大利Agnelli家族的控股公司Exor控股，旗下的CNH工業已經提名其商用和特種車部門Gerrit Marx主管為Iveco的新任執行長。

(時報資訊)

#Iveco #財務長

主要市場指數

紐約道瓊
34869.63 +261.91(0.76%)
08:31
S&P500
4468.73 +10.15(0.23%)
08:31
Nasdaq
15105.58 -9.91(0.07%)
05:16
費半指數
3449.68 +33.02(0.97%)
05:16
日經225
30670.10 +222.73(0.73%)
14:15
南韓KOSPI
3148.83 +20.97(0.67%)
17:01
香港恆生
25502.23 -311.58(1.21%)
16:08
上證指數
3662.60 -52.77(1.42%)
15:00
深圳成指
14626.08 -79.74(0.54%)
16:29
英國FTSE
7047.95 -20.48(0.29%)
18:21
法國CAC
6641.77 -35.16(0.53%)
18:21
德國DAX
15713.24 +11.82(0.08%)
18:21

延伸閱讀