【時報編譯張朝欽綜合外電報導】義大利-美國汽車製造商CNH工業周二指出，已任命Francesco Tanzi為分拆後新公司的財務長；CNH工業預計在明年初要將商用車部門Iveco分拆出來。
CNH工業在2019年指出，計畫將公司分拆為兩部分，其中獲利率較低的卡車和巴士部門Iveco將連同引擎部門FPT一起分拆和上市，以提高其資產價值和簡化業務。
Tanzi將在明年1月1日加入Iveco。Tanzi已經辭去義大利輪胎大廠倍耐力(Pirelli)財務長職務，Tanzi在該職位待了12年。
今年稍早，義大利Agnelli家族的控股公司Exor控股，旗下的CNH工業已經提名其商用和特種車部門Gerrit Marx主管為Iveco的新任執行長。
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