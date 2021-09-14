【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】市場樂觀氣氛濃厚，在景氣相關族群帶領下，早盤最高曾來到30,795.78點。最後，14日日經指數再收31年來新高，收30,670.1點，漲222.73點或0.73%，為1990年8月以來最高。東證指數收2,118.87點，漲21.16點或1.01%。

東海東京綜合研究所認為，日股14日上漲是美股反彈所帶動的，因此當景氣成長相關族群上漲時，對日股是有利，因為日股沒有像美股一樣有GAFA(谷歌、亞馬遜、臉書與蘋果)這類超大型科技類股。

東京證交所中，保險類股漲3.67%最多，其次是運輸業者漲2.14%。因國際油價漲至6周高點。同時，煉油族群也漲2.05%。

日本政府14日表示，已有過半日本民眾接種過兩劑新冠疫苗。因此，市場認為日本可望在疫苗覆蓋率上迎頭趕上歐美，經濟全面重啟也指日可待。

軟銀與艾德萬測試走低，分別跌0.49%與0.18%。

日經指數中，東京海上控股漲6.2%，是漲幅最大的股票，其次是昭和電工漲6.19%，Z Holding也漲5.24%。科樂美跌2.79%，在日經中表現最差的，其次是太平洋金屬跌2.72%，以及東京電力也跌2.27%。

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