【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】市場樂觀氣氛濃厚，在景氣相關族群帶領下，早盤最高曾來到30,795.78點。最後，14日日經指數再收31年來新高，收30,670.1點，漲222.73點或0.73%，為1990年8月以來最高。東證指數收2,118.87點，漲21.16點或1.01%。

　東海東京綜合研究所認為，日股14日上漲是美股反彈所帶動的，因此當景氣成長相關族群上漲時，對日股是有利，因為日股沒有像美股一樣有GAFA(谷歌、亞馬遜、臉書與蘋果)這類超大型科技類股。

　東京證交所中，保險類股漲3.67%最多，其次是運輸業者漲2.14%。因國際油價漲至6周高點。同時，煉油族群也漲2.05%。

日本政府14日表示，已有過半日本民眾接種過兩劑新冠疫苗。因此，市場認為日本可望在疫苗覆蓋率上迎頭趕上歐美，經濟全面重啟也指日可待。

　軟銀與艾德萬測試走低，分別跌0.49%與0.18%。

　日經指數中，東京海上控股漲6.2%，是漲幅最大的股票，其次是昭和電工漲6.19%，Z Holding也漲5.24%。科樂美跌2.79%，在日經中表現最差的，其次是太平洋金屬跌2.72%，以及東京電力也跌2.27%。

(時報資訊)

#日經指數

主要市場指數

紐約道瓊
34869.63 +261.91(0.76%)
08:31
S&P500
4468.73 +10.15(0.23%)
08:31
Nasdaq
15105.58 -9.91(0.07%)
05:16
費半指數
3449.68 +33.02(0.97%)
05:16
日經225
30670.10 +222.73(0.73%)
14:15
南韓KOSPI
3148.83 +20.97(0.67%)
17:01
香港恆生
25502.23 -311.58(1.21%)
16:08
上證指數
3662.60 -52.77(1.42%)
15:00
深圳成指
14626.08 -79.74(0.54%)
16:29
英國FTSE
7047.95 -20.48(0.29%)
18:21
法國CAC
6641.77 -35.16(0.53%)
18:21
德國DAX
15713.24 +11.82(0.08%)
18:21

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