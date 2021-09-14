承業醫（4164）在局後疫商機有成，隨著中國和印尼各有兩家合作醫院，預計明年啟動裝機，而國內質子機預計年底在北醫完裝機，加上年底進入醫療設備集中入帳旺季，法人看好該公司全年營收可望和去年相當，獲利則可維持成長力道。

營運漸入佳境的承業醫，前八月營收13.61億元，年減18.5％，不過，在產品組合逐步優化以及成本費用控制得宜，上半年EPS為1.14元，仍較去年同期出色。

承業醫表示，看準智慧醫療趨勢，以及大數據、人工智慧於醫療的運用日漸成熟，正式將韓國醫療科技品牌Vuno成功開發之AI醫療影像判讀軟體導入台灣，該產品可自動分析胸部X光影像，進一步偵測可疑病灶及病灶位置，輔助醫師進行醫療診斷及做出醫療決策，目前產品甫取得食藥署核發之醫療器材許可證，將開始在台灣市場推廣銷售。另，質子機業務在北醫預計年底裝機完工，明年將開始挹注業績。

另外，海外市場拓展也有不錯的表現，中國市場新增兩家醫管合作醫院，而印尼市場亦有兩家合作醫院之癌症中心現正施工作業中，預期明年將啟動裝機，設備安裝完成後即可啟動營運治療患者。

承業醫表示，該公司也積極延伸新事業體，位於竹科銅鑼園區之電子束滅菌工廠於下半年正式動工，未來除提供醫療器材、衛材、食品等民生相關領域滅菌服務外，配備符合國際趨勢以及永續使用原則的高科技輻照技術將有助爭取國內各家半導體大廠青睞。

(時報資訊)