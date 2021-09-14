中央政府首宗危老重建案，財政部在今年5月、7月兩度公告列標國產署光復南路現址改建案，包括權利金底價0.58億元、綁定中山北、金山南70年地上權案等條件。然而，9月14日開標結果卻為二度流標，主因為廠商反映營建成本持續高漲，暫持觀望態勢。

國產署光復南路現址改建案本次招標是綁定中山北、金山南兩塊地上權案，其權利金底價為0.58億元，以公開招標最有利標決標方式辦理。得標廠商除支付權利金底價以外，需依照「景美財訓所」模式，幫忙拆除國產署現址老舊大樓並興建兩棟新辦公大樓。合作廠商為國產署興建辦公廳舍經驗收合格後，可依設定地上權契約約定，辦理地上權及地上建物分戶移轉。

中山北、金山南地上權標為捷運古亭站金山南路348坪國有地（住三用地，容積率225％）、民權西站中山北路336坪國有地（商三用地，容積率560％），周遭皆為北市精華地段且鄰近各企業總部，可稱之為都心地上權。兩塊地上權存續期間皆70年，地租年息率3.5％，其中隨每年申報地價調整年息為1％，依簽約年度地價固定年息為2.5％，另廠商可適用危老重建容積獎勵約30％。

依照國產署原先估算，現址改建成本約11.4億元，加上兩塊地上權案開發金額近9.9億元，合作廠商總投資金額約21.3億元。若順利標脫，國產署除可取得兩棟新建辦公廳舍，國庫可進帳權利金及70年地租合計7.52億元，有效擴大內需並帶動地方發展。

不過官員指出，原本5～7月期間，不少廠商都對該案興趣濃厚，但到了8月底之後，廠商普遍反映缺工、缺料造成營建成本高漲。

(時報資訊)