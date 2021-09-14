【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團揚秦(2755)股東常會通過配息2元，今（14）日以56.7元除息交易，終場上漲4.06％收於59元、首日便順利完成填息。展望後市，公司表示餐飲市場正緩步復甦，只要疫情能獲得控制，整體營收表現可望漸入佳境。

揚秦以「麥味登」連鎖加盟早午餐品牌為主體，以及手搖式台式炸雞品牌「炸雞大獅」、烘焙麵包輕食品牌「REAL真．Cafe．Bread」等3大連鎖品牌，目前以「麥味登」及「炸雞大獅」同步以直營、加盟雙軌並進方式拓展市場版圖。

隨著國內疫情自5月起本土疫情升溫，疫情三級警戒使餐飲業面對內用暫停衝擊。不過，由於於早午餐屬民生剛性需求，受疫情衝擊影響相對較輕，揚秦2021年上半年稅後淨利0.29億元、年增達13.03％，每股盈餘（EPS）1.48元，雙創同期次高。

不過，雖然疫情警戒降級、餐飲內用解禁，但多數消費者仍選擇外帶，年輕的高消費客群未回流，使揚秦8月旺季不旺，自結合併營收1.21億元，月減1.99％、年減9.45％，但仍創同期次高。累計前8月合併營收10.07億元、年增5.57％，續創同期新高。

由於消費信心持續低迷，揚秦門市暫以縮減營業時間因應，維持基本營運。不過，揚秦認為，隨著疫苗施打率逐步提升，將有助餐飲業擺脫陰霾。整體餐飲市場正呈現緩步復甦狀態，只要本土疫情能獲得控制，整體營收表現將漸入佳境。

而加盟創業者普遍會避開農曆7月開店，但揚秦旗下「麥味登」與「炸雞大獅」的加盟詢問熱度依然不減，雙品牌的展店動能將在9月持續推進。截至目前，「麥味登」全台總店數854家，「炸雞大獅」海內外店數合計共51家。

(時報資訊)

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