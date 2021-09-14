【時報-台北電】14日A股走勢分化，上午鴻蒙概念個股集體高漲，石油、CRO概念板塊拉升走強；有色、鋼鐵、煤炭板塊集體回檔，地產、環保板塊表現低迷。午後指數震盪下行，滬指跌超1%，創指漲幅收窄。光伏、工業母機板塊大幅拉升，鋰電池、有機矽板塊活躍；元宇宙、雲遊戲台塊回檔，證券、銀行等大金融板塊表現低迷。
鋰電池板塊今日紅翻天，中科電氣、德方納米、璞泰來、杉杉股份、天際股份、山東章鼓、滄州明珠、寧德時代等多股大幅上漲。
收盤，滬指報3662.60點，跌1.42%，成交額為6938億元；深成指報14626.08點，跌0.54%，成交額為8194億元；創指報3236.55點，漲1.32%，成交額為2895億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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