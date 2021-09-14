【時報記者沈培華台北報導】外媒報導，電動機車新創公司Gogoro與空殼公司Poema全球控股商談合併案，透過SPAC（特殊目的收購公司）讓股票在美上市。Gogoro將於本周四下午舉行記者會，外界預期有可能將在16日的記者會宣布此案。

彭博資訊今日報導，Gogoro正磋商與Poema Global Holdings合併，以實現透過SPAC上市。這筆交易將使合併後的公司估值至少有10億美元（約台幣278億元）以上。

Gogoro昨日發出以「前瞻與回顧」為題的邀請函，預訂9月16日下午4時50分舉行記者會，Gogoro表示，無法事先透露內容，針對市場傳言或臆測亦不發表評論。

Poema成立於2020年，是一間總部位於加州舊金山的空殼公司，今年1月IPO以每股10美元募得3.45億美元，在美國納斯達克掛牌上市。

以Gogoro電動機車崛起的睿能創意成立於2011年，實收資本額新台幣14.85億元，成立之初包括潤泰集團總裁尹衍樑和宏達電王雪紅都有參與投資，Gogoro也獲得行政院國發基金支持，大手筆投資Gogoro公司3000萬美元，列為積極扶植的新創獨角獸；此外，美國前副總統高爾創立的永續能源發展基金也在大股東之列。

(時報資訊)