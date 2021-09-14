（亞昕集團董事長姚連地表示，台中14期屬於低密度開發區，未來將是台中優質的居住區域。圖／曾麗芳）

有「林口王」之稱的亞昕（5213）集團，進軍台中首案「亞昕一緒」開出紅盤，成功打響14期推案前哨戰，今（14）日舉辦盛大開工動土典禮，成為台中14期第一個動土的建案！

亞昕集團董事長姚連地表示，2022年預計在台北、林口、青埔、台中等地區推出新案，預估總銷金額上看570億元；其中，台中推案鎖定北區、西區、14期等重點區域，總推案金額將挑戰200億元。

姚連地進一步表示，看好台中人口紅利年年看漲，早已在台中市區精華地段超前佈局，除在14期擁有5塊土地並持續整合中，也於西區麻園頭段的廣三SOGO商圈、北區科博特區的忠明路擁有土地，目前台中土地庫存量達5,000坪之多，且持續整合土地中。

亞昕集團台中14期首案「亞昕一緒」銷售告捷，也加速亞昕台中推案步調。包括14期「洲際段」新案總銷17億元、博館特區忠明路新案，總銷約90億元，目前已進入籌備與規劃階段，預計2022年首季將陸續進場；台中預計3年內推案量上看300億元，一步一腳印、深耕踏實的「昕派建築」，未來將在台中市區開花遍地。

上昕國際建築團隊總經理楊濬甫表示，位於台中市北屯區、總面積闊達403公頃，號稱全台40年來最大市地重劃的14期重劃區，鄰近11期崇德松竹商圈，同享機捷特區、水湳經貿園區發展利多，擁有低密度、高綠覆、腹地廣大的條件，更有台中巨蛋園區、洲際漢神百貨兩大投資案進駐，是中台灣「住一」特區唯一擁有如此發展優勢的區段。

相對於生活機能仍待發展的水湳經貿園區，14期重劃區已擁有完善的生活與交通機能，區域內主幹道寬度三十米、建築臨路退縮至少六米，舒寬新穎的都會街廓，有望接棒七期市政，形成台中下一個頂級住宅區，而在14期持有3千多坪土地的亞昕集團，是持續深耕區域的大型品牌建商。

「亞昕一緒」預售案，亞昕集團特別邀請建築師許榮江、上境景觀許富居、寬衍設計王思敏等豪宅建築團隊操刀，雕琢14期稀有的2至3房產品。

「亞昕一緒」位於北屯區山西路、昌平東七路與昌平東八路口，三面臨路完整基地，建築大尺度退縮，全案僅60戶住家、2戶店面，更用心設計小宅產品少有的三面明亮採光，配備軟水設備、全熱交換系統、歐美與日系工藝建材，加上亞昕的保固與售服系統，以及豪宅級社區管家、五星飯店式管理，全是為自住客打造的質感好宅。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意