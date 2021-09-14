【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國政府周二公布的數據顯示，英國雇主在八月增加雇用24.1萬名員工，使得受薪員工總數超過2020年2月的水準，當時英國還沒有開始新冠傳染病的封鎖措施。

英國總計有2910萬人在職，高於新冠疫情爆發前的水準。然而倫敦、蘇格蘭、東南地區的就業率仍然未恢復到疫情前水準。

另一份官方數據顯示，英國7月失業率下降0.3個百分點，為4.6%，一致於路透對經濟學家調查的預期。

財政部長桑納克(Sunak)指出，今日數據顯示，就業補貼的計畫正在奏效；失業率已連續7個月下降，就業人數重新高於疫情爆發前水準，8月通知的裁員人數也比去年初以來的任何時候都少。

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