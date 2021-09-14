勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷指出，中國大陸近日提出「共同富裕」計畫，並構建「初次分配、二次分配、三次分配」的制度，在陸台商應及早做好資產規劃與配置。

中國大陸國民收入分配構建「三次分配制度」，分別由市場機制、政府主導、個人自願而形成，宗旨為透過調整稅制及財富移轉，將中國大陸收入結構從低收入國民占大多數的金字塔型調整為中等收入國民占多數的橄欖型結構。

徐曉婷表示，初次分配為市場機制決定，主要是按照市場的供需機制分配，勞資關係是決定初次分配的一個重要影響要素。如提供高技術勞動力、先進科技，資本的市場參與者便會在初次分配的過程中獲得較高的報酬。收入分配給國家稅收（流轉稅）、企業留存和個人工資。從營業稅改增值稅政策可知，目前係以結構性減稅為導向，國家稅收（流轉稅）比重逐漸降低。

而第二次分配為政府政策主導，徐曉婷指出，在初次分配的基礎上，各收入主體之間再次分配，例如徵收個所稅、提供社會保險等。稅收以能否轉嫁為標準，分為直接稅與間接稅，課徵無法轉嫁的所得稅、房產稅、遺產稅等直接稅，對於調節收入分配能發揮較大作用。

徐曉婷也表示，根據《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和二零三五年遠景目標的建議》，大陸將逐步啟動直接稅改，以健全直接稅體系並逐步提高直接稅比重，如積極穩妥推進房地產稅立法和改革，建立健全個人收入和財產資訊系統。另外也會分步推進建成統一的新一代智慧化電子稅務局，建設標準統一、資料集中的稅收徵管資訊庫，持續推進涉稅資訊共用平台建設。

至於第三次分配為個人自願捐贈。徐曉婷指出，「三次分配」指高收入者自願透過慈善事業機制，以公益方式對社會資源和社會財富進行分配。近期中國大陸各大集團紛紛透過第三次分配捐贈，來響應中國大陸「共同富裕」之目標。所謂高收入者並未明確的規定，但在相關報導中曾對「年收入50萬元人民幣以上，可以認定為高收入家庭。」

徐曉婷認為，雖然「共同富裕」及「三次分配制度」都不是新名詞，但第十四個五年規畫的稅改政策是明確趨勢，建議在中國大陸持有不動產、營運個體或大筆資金的台商，若有家族傳承計畫，應提早做好準備。

(時報資訊)