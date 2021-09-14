【時報記者任珮云台北報導】根據投信投顧公會最新公布的數據顯示(截至2021/8/31)，國內投資股票型(台股基金)仍增加46.3億元、增幅1.31%，水位來到3587.94億元，為2009年11月以來新高；儘管8月中下旬大盤一度跌破月、季線關卡，但隨逢低買盤流入，行情呈現V型反彈，帶動台股基金8月申購大於贖回，淨申購比例達58%，其中有28檔淨申購逾億元，復華、安聯、統一、國泰、野村等業者旗下招牌台股基金最受資金青睞。

復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出，今年5月台股一度因本土疫情升溫行情回檔約13%，但隨疫情趨緩而止穩回升；近期又因北部傳出Delta確診案例引發市場震盪，但研判本次市場對疫情的反應可能鈍化。主要在於台股企業以外銷為主，較受國際需求左右，8月份台灣外銷金額年增率有望拿下連18個月正成長的強勁表現，儘管短期部分電子業因長短料問題出現雜音，但著眼新科技應用如電動車、AIoT技術等，持續創造半導體新需求，加上台灣科技產業為全球核心供應鏈，支持台股長期走多，若因消息面干擾使市場修正，建議可逢低布局目前業績能見度較佳之矽晶圓、晶圓代工等上游電子原物料及關鍵零組件，以及相關半導體供應鏈及車用電子、電動車趨勢概念族群。

近期市場關注下半年需求狀態與2022年台股企業成長力道，永豐金證券表示，短期因疫情、運輸、長短料各類因素影響導致動能略有趨緩，但檢視整體供應鏈由上到下，庫存與需求仍相對健康，本波拉回只是健康的回檔整理，以台股獲利結構的穩定性與產業競爭力，建議均可趁此波拉回，擇機布局優質標的，看好產業仍以晶圓代工、高速傳輸、伺服器、運動休閒與成衣、車用相關等供應鏈為首選。

8月淨申購前10名的台股主動型基金：安聯台灣科技、安聯台灣大壩、復華台灣好收益、復華中小精選、統一奔騰、安聯台灣智慧、國泰台灣高股息、統一黑馬、野村優質、國泰台灣高股息等。

(時報資訊)