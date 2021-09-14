KPMG安侯建業14日發布「2021年KPMG全球CEO前瞻大調查」，針對歐美、亞太等1,300多位全球CEO調查未來三年策略與前景，全球有六成CEO對未來三年的全球景氣發展充滿信心，高於去年的四成。

因全球多數CEO預期全球經濟走強，CEO已著手投資策略，意圖擴展業務及業務轉型，約69％企業將運用非本業的營運策略像是合資、併購、策略等夥伴，87％CEO表示希望在未來三年內收購公司以促進業務成長與轉型。

儘管Delta變種病毒放慢了「恢復正常」的腳步，但全球CEO對全球景氣發展的信心已恢復到2021年以來的最高水準，也是自疫情爆發後最樂觀的預測。調查也發現，在疫情後，多數全球CEO體悟氣候變遷與環境變化風險，三成CEO計劃在未來三年內將其超過10％的收入投資於永續發展的措施及計畫。

KPMG全球主席兼執行長Bill Thomas表示，儘管疫情造成持續的不確定性，但CEO對於全球經濟強勁復甦越來越深具信心，雖然採用倚賴非本業的成長策略是當務之急，但全球CEO也在尋求倚賴本業成長的機會，同時持續評估未來的工作的模式，以確保其能吸引頂尖人才加入。

KPMG安侯建業主席于紀隆認為，在氣候變遷和疫情雙重危機下，全球經濟面臨空前挑戰，CEO也從疫情重創下意識到企業轉型及風險管理的重要性，開始積極調整商業策略及正視永續行動的影響力。儘管Delta病毒仍肆虐全球，但對經濟的衝擊明顯較2020年來的減弱，因此CEO們對於全球經濟復甦充滿信心。

于紀隆也表示，氣候變遷已成為全球重要課題，世界各國紛紛宣布2050淨零碳排目標，以應對愈加嚴峻的氣候考驗，台灣企業在國際供應鏈中扮演重要角色，更應審慎面對這場綠色競賽，進而在淨零碳導向供應鏈中站穩腳步。

(時報資訊)