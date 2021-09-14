碳佐麻里、誠品生活合作開發南區鹽埕段「商八」土地，今天在市長黃偉哲見證下，舉辦合作宣告儀式。(曹婷婷攝) 台南市政府與國有財產署開發南區鹽埕段「商八」土地，吸引台南知名燒肉業者碳佐麻里有限公司及誠品生活斥資13億元共同開發，今天由台南市長黃偉哲見證雙方合作，黃偉哲表示，很開心見證誠品生活跟碳佐麻里強強聯手、攜手共創，將台南精神生活、美食文化做最好的結合。

南區鹽埕段「商八」基地面積2.3公頃，採設定地上權方式，去年3月由碳佐麻里有限公司分二期投資開發，第一期多品牌複合餐飲設施已於今年2月動工，預計明年中營運；第二期規模達6000坪全新獨棟大店，由誠品生活打造，將於台南建城400年的2024年開幕，這也是誠品生活歷年來在南台灣的最大店點，未來將提供250個以上就業機會。

黃偉哲說，台南是全台第一個城市，也即將邁入建城400年，在建城400年獻禮方面，不僅在美食、文化、宗教及精神生活，繳出非常漂亮的成績單，今天也樂於見到很多好企業，在台南生根、茁壯、發展，更期待看到他們能夠彼此攜手合作，發揮1＋1大於2的力量，共創台南未來。

誠品董事長吳旻潔表示，台南是誠品創辦人吳清友的故鄉，誠品在台北、台中都有獨立大店，台南之前只有附設在百貨公司的店面，這次展店對誠品團隊別具意義。她說，很開心回台南開展一家充滿誠品場所精神、能充分表達誠品豐富個性與獨特觀點並充滿生活感的大店，目標是營造當前五個不同世代的人們，都能在其中同樂、共創美好生活餘裕的空間。

碳佐麻里董事長邱彥騰說，園區除了匯集碳佐麻里眾多自有餐飲品牌，未來也將由誠品生活提供閱讀、設計、主題展覽等多元藝文體驗，滿足民眾生活與休閒需求，吸引鄰近縣市民眾前來消費、促進經濟活動，此外，也規畫了汽、機車各800個停車位，減少停車問題造成社區負擔及交通衝擊。

(時報資訊)

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