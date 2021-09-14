【時報記者郭鴻慧台北報導】台股開高震盪橫向整理守在季線上方，不過，盤中台積電(2330)翻黑拖累電子人氣、金融股熄火，及散裝航運四維航(5608)、新興(2605)及裕民(2606)等擱淺下跌，以及貨櫃三雄拖累下，航運股指數大跌逾4%，終場加權股價指數收在17434.9點，下跌11.41點，成交值為2572.3億元，櫃買指數收在212.13點，下跌0.15點，成交值為701.2億元。明日為台指期月結算日，蘋果有新品要發表，中秋長假即將到來，短線台股難脫狹盤格局。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今日成交值僅有2572億元，市場觀望氣氛重，指數近期維持量縮整理的格局，維持類股輪動，族群變化很大，中秋長假前、美股維持高檔震盪，以中性偏保守看待台股表現為宜。

盤面上，晶圓雙雄無力，台積電一路勉強守在平盤上方，多頭靜待周四除息表現，終場收在613元，下跌0.33%；聯電開高走低，收在66元，下跌1.2%；航運股晨盤表現出色，但盤中賣壓蜂擁而出，無論散裝族群的四維航、正德等紛紛下跌，還是貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等皆收黑，航運指數重挫4%以上。

由籌碼面來觀察，外資昨日在現貨市場由買轉賣，但賣超金額不大，在期貨市場方面，外資增加1000多口空單，整體淨空單口收為1.5萬口。若從技術面來看，指數仍維持在均線上，若後續想要突破有待量能的放大。

中秋長假在即、國聯準會也將釋出最新動態，多項不確定因素，本週市場觀望心態重，類股輪動快速，盤面又缺少主流股匯聚多頭信心，預期短期內多頭缺少追價信心，中秋節長假後才有較明顯的買盤。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意