日盛投信14日表示，A股成交額7月21日至9月14日已連40個交易日超過1萬億元人民幣，多家調研機構皆認為有望打破歷史上最長的連續43個交易日萬億元成交（2015年5～7月）的紀錄；除股票市場本身的增值，近年IPO和再融資也帶動上市公司數量增加和股本擴張，A股自由流通市值逐年提升並已突破40萬億元。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，歷史換手率均值是良好的參考指標，其所對應的A股合理成交額已突破1萬億元，股票市場本身的增值，以及IPO和再融資皆帶動上市公司數量增加和股本擴張，近期連續40個交易日成交突破萬億元可歸為正常現象，本輪換手率上升相比歷史更緩慢，市場也並未出現全面過熱的現象。後市在宏觀經濟與政策環境持續好轉下，可留意高景氣產業板塊表現。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，在宏觀流動性階段性寬裕，市場流動性逐步改善，穩經濟政策預期升溫，預計保價穩供從預期引導逐步轉向實際舉措。今年8月地方債新增專項債規模達4884億元為年內最高，預計9月地方債發行規模將會繼續增加。專項債的加速下達預計將推動電網改造、新能源電站投建和儲能等新基建的加速，拉動整體基建投資增速回升。高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策概念等產業板塊，都是後續可持續關注焦點。

(時報資訊)