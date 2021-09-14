日盛投信14日表示，A股成交額7月21日至9月14日已連40個交易日超過1萬億元人民幣，多家調研機構皆認為有望打破歷史上最長的連續43個交易日萬億元成交（2015年5～7月）的紀錄；除股票市場本身的增值，近年IPO和再融資也帶動上市公司數量增加和股本擴張，A股自由流通市值逐年提升並已突破40萬億元。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，歷史換手率均值是良好的參考指標，其所對應的A股合理成交額已突破1萬億元，股票市場本身的增值，以及IPO和再融資皆帶動上市公司數量增加和股本擴張，近期連續40個交易日成交突破萬億元可歸為正常現象，本輪換手率上升相比歷史更緩慢，市場也並未出現全面過熱的現象。後市在宏觀經濟與政策環境持續好轉下，可留意高景氣產業板塊表現。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，在宏觀流動性階段性寬裕，市場流動性逐步改善，穩經濟政策預期升溫，預計保價穩供從預期引導逐步轉向實際舉措。今年8月地方債新增專項債規模達4884億元為年內最高，預計9月地方債發行規模將會繼續增加。專項債的加速下達預計將推動電網改造、新能源電站投建和儲能等新基建的加速，拉動整體基建投資增速回升。高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和政策概念等產業板塊，都是後續可持續關注焦點。

(時報資訊)

#A股 #IPO #再融資 #專項債

主要市場指數

紐約道瓊
34869.63 +261.91(0.76%)
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S&P500
4468.73 +10.15(0.23%)
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Nasdaq
15105.58 -9.91(0.07%)
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費半指數
3449.68 +33.02(0.97%)
05:16
日經225
30670.10 +222.73(0.73%)
14:15
南韓KOSPI
3148.83 +20.97(0.67%)
14:30
香港恆生
25442.31 -371.50(1.44%)
14:51
上證指數
3661.78 -53.60(1.44%)
14:51
深圳成指
14620.26 -85.57(0.58%)
14:51
英國FTSE
7068.43 0.00(0.00%)
09/13
法國CAC
6676.93 0.00(0.00%)
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德國DAX
15701.42 +91.61(0.59%)
09/13

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