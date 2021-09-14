【時報記者任珮云台北報導】近期上證指數出現明顯反彈，滬深300指數與MSCI中國指數也持續穩定，保德信投信指出，隨著中國股市逐步消化對於政策衝擊的負面影響，近期已經慢慢築底反彈，預期中國即將迎接「金九銀十」黃金週的到來，屆時有望對於中國股市帶來另一波推升動能。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，根據統計，歷年10月中國股市表現全數上漲，且平均上漲機率高達7成以上，各指數的平均漲幅在1.3%至3.6%，以最指標的上證指數與滬深300指數來看，歷年10月平均分別可以繳出1.32%與1.69%的好表現，而MSCI中國指數平均漲幅更達到3.6%之多。

許智洋說明，過往包括中秋節、十一長假的「金九銀十」，是啟動第四季消費潮的序幕，接下來還有雙十一網路購物、年底消費旺季，以及延伸至隔年農曆春節前的採購潮，將帶動陸股展開新一波成長動能，且隨著A股半年報揭露完畢，上半年A股上市公司合計實現營收同期成長26.2%，即使拿2019年同期比較亦增長24.7%，顯示陸股企業已完全擺脫疫情陰霾，在業績不確定因素消除之下，有利資金持續流入市場支撐陸股走勢。

許智洋表示，美中兩國領袖在睽違7個月後首度通話，兩人就中美關係進行對談，希望兩國的競爭不要演變為衝突。隨中美元首再次通話明顯提振市場情緒，激勵人民幣走揚，也減緩經濟成長疲弱對人民幣走勢的影響，更有機會持續吸引外資流入A股。此外，中國外貿數據意外強勁，也是推升股市另一個主因，由於東南亞疫情和塞港效應，提前備貨需求增長推動8月出口動能，據官方公布數據，中國8月出口年增率從至7月的18.9%大幅增加至25.6%，進口也成長33.1%，表現雙雙優於預期。

近一周績效在4%以上的陸股主動型基金包括：保德信中國品牌基金、統一強漢基金、野村中國機會基金、安聯中國策略基金等。

(時報資訊)