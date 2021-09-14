Level 2 半自動駕駛輔助系統 (例如特斯拉的 Autopilot) 對駕駛的路況專注度是加分或扣分一直沒有定論，美國公路安全保險協會 (IIHS) 曾說有幫助，而且當駕駛越熟悉 Level 2 系統、加分效果就越大。

不過，麻省理工學院的最新研究卻呈現相反的結果，報告以特斯拉為研究範例，指駕駛在啟動 Autopilot 系統之後，反而更不專注路況。

麻省理工最新研究：使用特斯拉-Autopilot-的駕駛們，更不專心於道路狀況-1

麻省理工學院針對特斯拉 Model S、Model X 車主累計超過 80 萬公里的 Autopilot 系統使用數據進行分析，結果發現駕駛在開啟 Autopilot 系統後，對於路況的注意力就有所下降。

研究指出，當啟用 Autopilot 系統，特斯拉駕駛會更頻繁且花更多時間關注和路況無關的事物，查看中控螢幕佔了最高的比例；一旦關閉 Autopilot 系統，駕駛對於路況的專注度就會明顯回升。

不過，這份報告只談「駕駛專注度」，並沒有對專注度降低和行車安全之間的相關影響性做出任何結論。

麻省理工最新研究：使用特斯拉 Autopilot 的駕駛們，更不專心於道路狀況（圖／DDCar）

麻省理工學院的研究和 IIHS 今年三月公布的研究結果相反。

IIHS 當時的報告是指 Level 2 系統有助提升路況的專注力，但前提是駕駛必須熟悉 Level 2 系統，只要駕駛熟悉並能掌握輔助駕駛功能，那就會提高對於路況的狀態感知。

然而 IIHS 也說，駕駛可能會因為過度信任 Level 2 系統，進而更頻繁使用手機或操作導航、影音娛樂系統，這個結論其實和麻省理工學院的研究結果並不牴觸。

總之，輔助駕駛系統是可以讓開車的人更輕鬆，但駕駛也不能對 Level 2 系統過度自信，若沒有把注意力集中在眼前的路況上，而是不時低頭滑手機甚至是打瞌睡，那就算有強大的駕駛輔助系統也難保行車安全。

(時報資訊)