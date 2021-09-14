【時報記者張漢綺台北報導】受惠於新產品導入，川湖(2059)8月合併營收達6.56億元，連兩個月創下單月歷史新高，川湖預估，下半年營收及獲利會比上半年更穩定成長，今天股價逆勢收高，創下6月28日以來新高。

川湖以生產伺服器導軌及高級廚具滑軌為主，公司於1986年跨入應用於家庭滑軌及鉸鏈，2000年再跨入伺服器導軌，受惠於廚具導軌或伺服器導軌新產品導入，川湖8月合併營收達6.56億元，月增18.41%，年增54.84%，累計前8月合併營收為39.77億元，年成長25.1%。

川湖上半年營業毛利為14.3億元，合併毛利率為51.25%，營業利益為11.2億元，營業利益率40.6%，稅後盈餘8.18億元，每股盈餘為8.58元，其中匯損約1.415億元，影響每股盈餘約1.49元；展望第3季，川湖表示，上半年不利因素已經慢慢淡化，今年下半年營收及獲利比上半年更穩定成長。

為因應高階廚具市場需求，川湖子公司川益科技啟動擴廠計畫，川益科技二廠廠地面積約1.7萬坪，連同一廠共3.4萬坪，預計將投入約20億元；川益二期新建廠房計畫目前進度準時，預計明年第2季投產，新廠將整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自動無人搬運物流系統，建構一套完整的智慧化生產基地。

川湖表示，二廠完工後將投入高品質高階廚具導軌與伺服器導軌的全自動化生產製造，投產後產能將會有一定的經濟規模效益，一廠則持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，新廠區及新產品可望成為推升公司未來業務發展的動能。

川湖科技日前公告，公司控告聯德控股-KY(4912)侵權獲得勝訴，大陸江蘇省高級人民法院判決，聯德精密材料(中國)股份有限公司及昆山聯德滑軌科技有限公司侵害川湖專利權屬實，昆山聯德滑軌科技有限公司除應立即停止製造、銷售侵害專利權產品，亦應賠償川湖人民幣300萬元及為制止侵權行為所支付的合理開支人民幣15萬元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意