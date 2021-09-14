今年全球仍受疫情影響，但股市表現卻令人驚艷，除台股創新高外，印度、美股四大指數、德國、加拿大、越南等共15個股市皆曾創新高，激勵海外基金績效長紅，今年以來整體表現來看，以印度、亞股表現相對佳，在企業獲利獲得修復下，有助風險性資產表現續航，後市還是可留意印度、東協基金，採定期定額掌握長期投資契機。

群益投信表示，雖然市場持續受到通膨擔憂及疫情影響表現震盪，在大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。甚至利用投信業者推出智慧理財機制，像是聰明又簡單的日日扣停利加碼機制，更有助投資理財增加效益。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，印度股市具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。印度7月製造業PMI從前月的48.1大幅攀升至55.3，創三個月以來最快增速，意味著與去年及5月的疫情高峰期相較，印度經濟活動迅速回溫，復甦力道強勁。

此外因資金追捧，印度今年來上漲21.99％，現階段全球新興股市經理人針對印度股市加碼最多，由於新興國家中印度政策穩定性較高，經濟成長潛力可期，外資幾乎年年淨買超印度股市，今年來更因流動性較充裕、央行決策較穩健，成為外資獨鐘的市場。印度在疫情受控、企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，今年以來東協國家股市表現，以越南漲20.84％及泰國漲13.19％表現較佳，近一個月菲律賓與印尼股市也分別補漲7.36％與5.43％。其中越南近期受疫情爆發影響股市表現，近期市場走勢與疫情連動，受關注的疫苗施打進度，因施打進度攸關東協國家經濟復甦時程，在可預見的未來即可開始施打疫苗，民眾生活可望重回正軌，經濟景氣復甦的態勢日益明確，與經濟景氣連動性較敏感的循環性行業，可望重啟一波行情。

東協未來投資機會，將來自個別國家總經展望及產業契機，看好越南、新加坡，產業聚焦通訊、科技。整體而言，東協國家在央行貨幣政策支撐，市場資金環境寬鬆，加上經商環境持續改善，有助支撐東協股市後續表現。

(時報資訊)