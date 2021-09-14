為加值內科產業群聚能量，加速北市數位轉型，繼2020年內科創新育成基地(t-Hub)營運後，台北市長柯文哲2021年9月14日上午再度主持「台北市數位內容創新中心BOT案」簽約典禮。柯文哲表示，他對這個計畫充滿期望和期待，不但希望能擴大港湖產業聚落，也能讓台灣的ICT擴大，往軟體和內容移動，這是很重要的進步。

柯文哲指出，內科目前產值達新台幣4兆元，但產業有新陳代謝，跟人有生老病死一樣，不可能期待一個產品能賣30、40、50年，因此一家公司的招牌沒變，但內容會不斷變更，最簡單的例子就是蘋果。他記得1990年代去美國時，那時蘋果是在賣桌上型電腦，如果到今天蘋果還是在賣桌上型電腦，這家公司應該倒閉了，所以現在是在賣手機；不過如果30年後蘋果主力產品還是手機，他相信大概就會倒閉了。

柯文哲說，這個就是告訴我們新陳代謝的重要。他提到內科第一個創新育成中心是t-Hub，2020年8月開幕，目前營運順利，它的目的成立一個創新育成中心，做孵化器，可以的話，就出去補充內湖地區產業的發展；同樣的道理，今天要簽的BOT案-數位內容創新中心，則是更聚焦在數位內容的創新。

他常說，政府不會比業者更了解市場，所以公私協力是一個很重要的概念，政府要扮演的角色是建立一個平台，讓企業或個人可以在上面很有效率的運作。政府則是幫忙解決在這個平台上企業或個人會碰到的困難，然後在公私協力的概念下，企業和個人可以發揮最大的創意和能量，帶動產業發展。

柯文哲表示，目前從北市產業的角度來說，北市產業發展有二大聚焦:一個是ICT、一個是Bio tech，不過即便是Bio tech，也是要做ICT有關的Bio tech，這就是好手帶壞手的概念。這是借用醫療上復健的概念，如果左半邊中風，復健時就是右手帶左手。這個概念如何運用在產業上?因為ICT是台灣最強的，要做Bio tech時，不能只用Bio-tech的思考，而是跟ICT有關的Bio tech，這樣比較快。

但不管如何，他認為ICT還是台灣最強的產業，而且要從硬體往軟體和內容移動，所以他對今天這個計畫充滿期望和期待，希望未來能讓台灣的ICT擴大，不只再是硬體導向或做代工，而是可以做軟體、做內容，這是很重要的進步。

柯文哲表示，緯創是台灣重要的ICT大廠，北市府很高興找個這樣的合作的夥伴，也希望這個BOT案落在內湖、南港地區，把港湖的聚落做得更大，因為聚落是現在產業決勝負的關鍵；雖然聚落夠大要到1000萬人口，才能發展出很多不同的產業，台北沒這麼大，所以台北市一個程度上還是要聚焦，回到ICT以及跟ICT有關的Biotech，這是未來5-10年內最重要的產業，也是北市府努力的目標，北市府能做的就是給業界最大的方便，剩下的就是拜託緯創加油了。

「台北市數位內容創新中心BOT案」興建總樓地板面積約24000坪，並打造為黃金級綠建築及鑽石級智慧建築；其中，主體事業包括育成中心及創意交流空間等，提供數位內容關聯產業及創新活動之工作、交流及展示使用，合計面積超過5000坪，未來民間機構緯成資產管理股份有限公司將與工研院協力營運管理；其他附屬使用項目則供數位內容產業、資通訊產業及相關支援產業等廠商進駐。這件BOT案民間機構投資金額約43億元，契約期間共計50年，預估約可創造3500個就業機會。此外，整體政府財務效益包括開發權利金、營運權利金、土地租金及相關稅收等，預估至少57億元。

「台北市數位內容創新中心BOT案」係依據促參法第42條，由政府規劃、民間參與方式辦理，是全台首例以數位內容產業為主軸的BOT案，開發基地面積約2公頃，座落於內湖區行善路、舊宗路一段、新湖一路及行善社會住宅用地所圍街廓，位於內科及南港產業聚落樞紐位置，且未來將有捷運環狀線東環段通過。

北市數位內容創新中心BOT案(圖/台北市政府)

「台北市數位內容創新中心BOT案」之興建總樓地板面積約24000坪，並打造為黃金級綠建築及鑽石級智慧建築；其中，主體事業包括育成中心及創意交流空間等，提供數位內容關聯產業及創新活動之工作、交流及展示使用，合計面積超過6500坪，未來民間機構緯成資產管理股份有限公司將與工研院協力營運管理；其他附屬使用項目則供數位內容產業、資通訊產業及相關支援產業等廠商進駐。此BOT案民間機構之投資金額約43億元，契約期間共計50年，預估約可創造3500個就業機會。此外，整體政府財務效益包括開發權利金、營運權利金、土地租金及相關稅收等，預估至少57億元。

緯創集團旗下公司成員提供通訊、零件及軟體產業多面向之產品與服務，其中緯創資通公司是ICT產業全球領導廠商，過去除專注於ICT產品及服務開發外，每年也投資全球具潛力的新創公司與新創人才，緯創資通公司總經理林建勳致詞時表示「鼓勵及積極投入創新是緯創的DNA」，為達成本案最重要的公共建設目的，將結合國內規模最大產業技術創新研發及育成機構－財團法人工業技術研究院共同參與規劃及投入未來育成中心及創意交流空間之營運管理，透過「以硬帶軟」、「以大帶小」、「以軟輔硬」策略，預計於營運期第一年將引進100組新創團隊，促成新創團隊與大企業進行主題式合作。另外緯創集團為展現硬體技術優勢，將提供數位內容產業所需的虛擬環型攝影棚、LED巨幕、數位內容實驗室、雲端運算中心等國際級軟硬體設備，以及全方位數位內容新創公司輔導機制，以緯創集團全球化經驗帶領台灣數位內容新創進軍國際市場。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意