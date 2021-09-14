【時報-台北電】陸股走勢分化，創業板繼續領漲，滬指回檔，唯一下跌。醫療器械股午後大幅拉升，威高骨科、大博醫療午後拉升封板，三友醫療、凱利泰、佰仁醫療、南微醫學、博暉創新、心脈醫療等午後紛紛大幅拉升。工業母機板塊受買單拉抬，恒鋒工具漲超9%，山東威達、華東數控、華辰裝備跟漲。鋰電池板塊續強，中科電氣、金銀河等近20股漲停，華自科技、震裕科技跟漲。
房地產開發板塊走弱，京投發展跌停，萬科A、金科股份、華夏幸福跟跌。雲遊戲台塊持續低迷，湯姆貓跌超6%，順網科技、盛天網路、絲路視覺跟跌。
盤中，滬指報3695.02點，跌0.55%；深成指報14718.90點，漲0.09%；創業板報3247.93點，漲1.68%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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