總統蔡英文今日視察國家太空中心，她指出，太空產業是台灣「六大核心戰略產業」中的關鍵項目，進軍全球太空產業，目前已經有《太空發展法》及預算的支持，未來政府要發揮台灣在半導體、精密製造方面的長期優勢，聯合產官學界的力量，一起打進全球太空產業鏈。

蔡英文先於衛星操控中心參觀「多重任務衛星與地面天線站操作展示」，並聽取太空中心主任吳宗信簡報「我國太空計畫發展現況及展望」。

她在致詞時表示，探索太空、挑戰未知，一直是人類的重要夢想；發展太空產業、參與在全新的太空時代，台灣一定不會缺席，這也是她擔任總統以來，重要的執政目標之一。

這幾年來，從福衛五號到福衛七號，台灣已經開始展現自主研製衛星的實力。在人類第一次取得黑洞影像，以及在火星上駕駛探測車的跨國團隊中，也有許多台灣太空人才的參與。

蔡英文強調，台灣絕對有能力進軍全球的太空市場及產業。2020年她已經宣布太空產業是台灣「六大核心戰略產業」中的關鍵項目；因此，第三期國家太空計畫總共會在十年投入251億元。在立法方面，吳政忠部長也帶領科技部，用9個月的時間完成《太空發展法》的立法。有了預算和法規的支持，可以讓台灣在太空發展各方面的能量，都更加完備。

發展太空科技，除了要靠政府擘劃整體政策藍圖的策略與決心，也需要最優秀的人才共同投入這個領域。2021年8月，非常熱血、也非常有行動力的「火箭阿伯」吳宗信，正式就任太空中心的主任。「火箭阿伯」不畏困難、從零做起，研發台灣自製火箭的故事，讓很多台灣人都深受感動。她相信透過吳主任在學界和業界所累積的豐富經驗，還有非常「頑固」的熱血與決心，可以為台灣的太空科技發展帶來更多新的刺激。

她呼籲，目前世界各國都積極進軍太空，未來十年，預計會有數以萬計低軌衛星發射，也會帶動衛星本體製造、地面設備系統的大幅需求。要把握這個商機，台灣現在就要開始積極往太空布局，而且要進一步打造太空科技的台灣國家隊。

政府要發揮台灣在半導體、精密製造方面的長期優勢，聯合產官學界的力量，透過科技部和國發基金，結合業者和供應鏈廠商，一起打進全球的太空產業鏈。此外，在接下來十年，也是世界各國爭取重返月球的關鍵十年，強化台灣的整體太空科技發展，可以讓台灣在新的太空時代當中，找到更具有戰略意義的地位。

(時報資訊)