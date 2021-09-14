【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數212.13點，跌0.15點；總計302家漲、370家跌、92家持平；委買3669408張、委賣2188223張；總成交值701.20億元。

(時報資訊)

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